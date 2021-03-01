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Следствие проверяет более 45 человек на причастность к нападению на десантников в 2000 году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следствие проверяет более 45 человек на причастность к нападению на военнослужащих 6-й роты 2-го батальона 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Аргунском ущелье, сообщили в Следственном комитете РФ.

По информации ведомства, в рамках уголовного дела пять человек объявлены в розыск.

"На данный момент установлена причастность (к преступлению - ИФ) 29 лиц. Из них 18 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Нападение на псковских десантников было совершено в ночь с 29 февраля на 1 марта в 2000 году в Аргунском ущелье боевиками банды под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба.

"Заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, участники банд стреляли в военнослужащих из различного вооружения. Нападение осуществлялось с трех сторон и длилось до утра 1 марта. В результате погибли 84 военнослужащих, четверым причинены ранения различной степени тяжести", - напомнили в СК.

Аргунское ущелье

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