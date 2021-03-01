Москвич получил 5 лет за попытку подкупить таможенника при транзите сигарет

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Читы приговорил предпринимателя из Москвы к 16 млн рублей штрафа и пяти годам колонии строгого режима за попытку подкупить сотрудника таможни ради нелегального транзита партии сигарет в Китай.

Пресс-служба управления ФСБ России по Забайкальскому краю сообщает, что коммерсант был задержан в августе 2019 года при передаче $50 тыс. взятки высокопоставленному сотруднику Читинской таможни.

За эти деньги Калинин рассчитывал внести в базы данных таможенной службы России недостоверные сведения. Речь идет о завершении процедуры таможенного транзита 22 тонн табачной продукции на пункте пропуска "Забайкальск", говорится в сообщении.

Сигареты следовали в Китай, но не уточняется из какой страны партия шла транзитом через Россию.

Суд признал предпринимателя виновным по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 5 статьи 291 (дача взятки) УК РФ.

УФСБ добавляет, что в июле 2020 года в отношении того же предпринимателя и его подельников было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере – свыше 73 млн рублей.