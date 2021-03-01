Орбиту МКС скорректируют 12 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) поднимут на 0,5 км для принятия следующего экипажа, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

Очередная коррекция орбиты МКС намечена на 12 марта для создания баллистических условий перед стартом корабля "Союз МС-18", говорится в сообщении.

По данным Центра управления полетами (ЦУП), в 22:24 по московскому времени будет выдана команда и включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", которые проработают 167 секунд. Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 0,5 километра и составит около 419,7 км над поверхностью Земли.

Ранее орбита станции корректировалась 21 января 2020 года.

24 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж космического корабля "Союз МС-18" который отправится к МКС с Байконура 9 апреля, будет международным. Ранее сообщалось, что в состав экипажа впервые за 20 лет войдут только российские космонавты. Ими должны были стать Петр Дубров, Олег Новицкий и Константин Корсаков.

На фотографиях, опубликованных "Роскосмосом" в минувшую среду, 24 февраля, на нашивках экспедиции в качестве третьего члена экипажа вместо Корсакова указан астронавт NASA Марк Ванде Хай.

10 февраля в NASA сообщили, что изучают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на корабле "Союз МС-18".

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" заявили, что госкорпорация ожидает от NASA предложений по полету американского астронавта на "Союзе МС-18" на МКС.

"Мы ожидаем формализации отношений с партнерами по этому апрельскому полету. "Роскосмос" понимает важность нахождения на орбите полноценного экипажа МКС, а также дальнейшего сотрудничества в космосе", - сообщили в "Роскосмосе".

С 2011 по 2020 год доставка экипажей на МКС обеспечивалась исключительно российскими пилотируемыми кораблями "Союз". В 2020 году к станции совершил два полета с экипажем американский корабль Crew Dragon. Планировалось что, начиная с 2021 года, США будет доставлять астронавтов самостоятельно. Также обсуждался принцип перекрестных полетов, по которому американские астронавты получали места на российских, а российские космонавты - на американских кораблях.