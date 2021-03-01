Прокуроры не нашли препятствий для увековечивания памяти ряда репрессированных военных СССР

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Главная военная прокуратура (ГВП) РФ не нашла препятствий для увековечивания памяти ряда советских маршалов и генералов, репрессированных в 30-е годы 20 столетия.

ГВП провела дополнительную проверку в отношении "Маршала Советского Союза Егорова А.И., Героя Советского Союза генерал-полковника Штерна Г.М., дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Смушкевича Я.В., флагманов флота 1 ранга Орлова В.М. и Викторова М.В., командарма 2 ранга Корка А.И., флагмана флота 2 ранга Кожанова И.К., армейского комиссара 2 ранга Берзина Я.К., комкоров Примакова В.М., Петина Н.Н. и Хрипина В.В.", говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Как отмечает ГВП, эти люди были необоснованно репрессированы в 1937-1941 годах и впоследствии (в 1954-1958 годах) реабилитированы. "Препятствий для увековечения памяти указанных военачальников не установлено", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что проверка проводилась в рамках программы по увековечению памяти репрессированных лиц из числа высшего командного состава.

В ГВП сообщили также, что в минувшем году военными прокурорами рассмотрено 348 обращений граждан о реабилитации жертв политических репрессий. По результатам этой работы 12 человек признаны жертвами политических репрессий, в связи с чем восстановлены права их родственников и заинтересованных лиц на дополнительные меры государственной социальной поддержки.

Всего с октября 1991 года - с принятием соответствующего закона- по настоящее время органами военной прокуратуры пересмотрены свыше 273 тысяч уголовных дел в отношении 303 тыс. человек. Более 124 тысяч человек признаны жертвами политических репрессий, в реабилитации 180 тыс. отказано, добавили в надзорном ведомстве.