Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Прокуроры не нашли препятствий для увековечивания памяти ряда репрессированных военных СССР

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Главная военная прокуратура (ГВП) РФ не нашла препятствий для увековечивания памяти ряда советских маршалов и генералов, репрессированных в 30-е годы 20 столетия.

ГВП провела дополнительную проверку в отношении "Маршала Советского Союза Егорова А.И., Героя Советского Союза генерал-полковника Штерна Г.М., дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Смушкевича Я.В., флагманов флота 1 ранга Орлова В.М. и Викторова М.В., командарма 2 ранга Корка А.И., флагмана флота 2 ранга Кожанова И.К., армейского комиссара 2 ранга Берзина Я.К., комкоров Примакова В.М., Петина Н.Н. и Хрипина В.В.", говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Как отмечает ГВП, эти люди были необоснованно репрессированы в 1937-1941 годах и впоследствии (в 1954-1958 годах) реабилитированы. "Препятствий для увековечения памяти указанных военачальников не установлено", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что проверка проводилась в рамках программы по увековечению памяти репрессированных лиц из числа высшего командного состава.

В ГВП сообщили также, что в минувшем году военными прокурорами рассмотрено 348 обращений граждан о реабилитации жертв политических репрессий. По результатам этой работы 12 человек признаны жертвами политических репрессий, в связи с чем восстановлены права их родственников и заинтересованных лиц на дополнительные меры государственной социальной поддержки.

Всего с октября 1991 года - с принятием соответствующего закона- по настоящее время органами военной прокуратуры пересмотрены свыше 273 тысяч уголовных дел в отношении 303 тыс. человек. Более 124 тысяч человек признаны жертвами политических репрессий, в реабилитации 180 тыс. отказано, добавили в надзорном ведомстве.

Главная военная прокуратура СССР

Новости

Волож продаст до 29 180 акций "Яндекса" класса A

СК выяснит обстоятельства смерти экс-участницы группы Little Big

ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"

ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"

В РФ намерены упростить получение выплат, пособий и компенсаций

В РФ намерены упростить получение выплат, пособий и компенсаций

Кремль счел неверными данные о падении доходов россиян больше среднего по миру

Кремль счел неверными данные о падении доходов россиян больше среднего по миру

Петербург и Москва оказались в середине топ-100 городов мира по качеству жизни

Россия присоединится к акции "Час Земли" 27 марта

Россия присоединится к акции "Час Земли" 27 марта

В РФ отмечена самая низкая смертность от COVID за сутки с ноября

В РФ отмечена самая низкая смертность от COVID за сутки с ноября

Fix Price оценена в диапазоне $7,4-8,3 млрд для IPO

РКН обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства о запрещенном контенте

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');