Жительница Дагестана арестована за продажу своего ребенка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане заключил под стражу жительницу Махачкалы, проходящую по делу о купле-продаже ребенка, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, в декабре 2020 года 28-летняя жительница Махачкалы предложила другой женщине приобрести у нее ребенка за 800 тыс. рублей, которую она намеревалась родить в феврале 2021 года.

"Последняя согласилась, но усомнившись в действиях подозреваемой, сообщила в правоохранительные органы. 26 февраля 2021 года состоялась сделка с условным покупателем, после чего мать ребенка был задержана сотрудниками уголовного розыска МВД. После возбуждения уголовного дела ее арестовали", - сказал представитель ведомства.

Дело в отношении арестованной расследуется по п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), добавил он.