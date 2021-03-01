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В Москве задержали подозреваемых в покушении на красноярку по заказу ее мужа-турка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Оперативники задержали аэропорту "Домодедово" в Москве троих мужчин, подозреваемых в покушении на убийство женщины в красноярском Железногорске, которое пытались совершить по заказу ее мужа – гражданина Турции, сообщает пресс-служба СКР.

17 февраля в следственные органы поступило сообщение о том, что в Железногорске трое неустановленных граждан напали на женщину и причинили ей ножевое ранение. Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, успев сообщить следователям, что к нападению может быть причастен ее супруг, проживающий в Турции, говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство по найму).

Оперативники по "горячим следам" задержали 29-летнего и 30-летнего граждан Казахстана и 39-летнего гражданина России. В ходе допроса они признались, что получили заказ на убийство от гражданина Турции. За это заказчик обещал им от $10 тыс. до $30 тыс.

Для совершения преступления они приехали в Красноярский край, незаконно проникли на территорию закрытого города Железногорск, дождались, когда женщина отведет детей в детский сад, и после этого один из злоумышленников ударил ее ножом. После этого они уехали в Красноярск и оттуда вылетели в Москву. В "Домодедово" при попытке вылететь за границу всех троих задержали сотрудники полиции.

"По словам потерпевшей, данное преступление ее супруг мог спланировать в отместку за то, что она без его согласия увезла детей на постоянное место жительство в Россию", - сказано в сообщении.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение, они арестованы.

Москва Красноярский край Железногорск

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