Осужденный пожизненно отсудил 30 тыс. руб. за отсутствие горячей воды в камере

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Суд в Первоуральске (Свердловская область) частично удовлетворил иск осужденного, отбывающего наказание в ИК-6 в Хабаровском крае, о выплате компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"(В минувшую пятницу - ИФ) было рассмотрено исковое заявление от Чигиринских Николая Васильевича, в котором он просил признать незаконным бездействие в связи с отсутствием горячей воды, обязать устранить данное нарушение и выплатить ему компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, в своем иске осужденный житель Первоуральска указал, что у него в камере нет горячей воды с 2018 года и просил выплатить ему в качестве компенсации около 100 тыс. рублей, однако суд постановил взыскать в его пользу с РФ в лице ГУФСИН лишь 30 тыс. рублей.

По данным СМИ, суд в 2010 году приговорил Чигиринских к пожизненному сроку за изнасилование и убийство трех девочек.