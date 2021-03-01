РФ продлила разрешение на ввоз сыворотки для детского питания из санкционных стран

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило и на 2021 год поставки деминерализованной сыворотки из санкционных стран, следует из постановления, подписанного 25 февраля 2021 года и размещенного на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 7 августа 2014 года. Из перечня запрещенной продукции исключена молочная сухая деминерализованная сыворотка с уровнем деминерализации 90%, предназначенная для производства сухих молочных смесей (заменителей грудного молока). Поставки возможны при подтверждении у Минсильхоза целевого назначения ввозимого товара.

В 2020 году из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, было разрешено ввезти 3 тыс. тонн деминерализованной сыворотки.

Кроме того, правительство разрешило ввоз из санкционных стран племенных виноградных и садовых улиток. Поставки будут возможны при представлении разрешений на импорт, выданных Минсельхозом.

По данным корпоративного издания Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь", до введения продэмбарго в РФ ввозилось не менее 136 тыс. тонн молочной сыворотки. Импортное сырье в общем объеме потребления занимало около 65%. С введением эмбарго его доля заметно снизилась. Основным поставщиком (более 90%) является Белоруссия.

Принятие постановления правительства делает возможным импорт из стран ЕС, прежде всего, из Франции, Италии и Германии.