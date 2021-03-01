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Петербургский анестезиолог оправдан по делу о смерти пациента

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Калининский суд оправдал реаниматолога Виталия Хафизова, которого обвиняли в причинении смерти пациенту по неосторожности, сообщила пресс-служба городских судов. Суд счел, что представленные следствием доказательства не показывют прямую причинно-следственную связь между действиями врача и смертью больного.

Следствие решило, что в марте 2016 года Хафизов в реанимации больницы Святителя Луки превысил дозировку реланиума на начальной стадции введения наркоза пациента перед операцией, а затем не обеспечил контроль за его дыханием и кровообращением. В результате остановку сердца вовремя не заметили, реанимационные процедуры начали с запозданием, вернуть больного к жизни не удалось.

Хафизов вину не признал.

Суд счел, что прокуратура не предоставила объективных доказательств вины врача. Установлено только участие Хафизова в операции и то, что после операции он не организовал динамическое наблюдение за состоянием больного.

"Указанный дефект оказания медицинской помощи в прямой причинно-следственной связи со смертью В. не состоит, в связи с чем не свидетельствует о наличии в действиях подсудимого Хафизова уголовно-наказуемого деяния", - заявили в пресс-службе.

Петербург Виталий Хафизов Калининский суд больница Святителя Луки

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