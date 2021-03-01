Хозяйка квартиры в Кисловодске осуждена за смерть жилички от отравления газом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Жительница Килосводска Гузель Кильдибекова приговорена к году ограничения свободы за то, что в октябре 2019 года девушка, снявшая у нее квартиру, отравилась газом и умерла. Суд установил, что она сдала квартиру с неисправным газовым оборудованием, сообщили в управлении СК по Ставрополью.

По версии следствия, Кильдибекова сдала квартиру в октябре 2019 года 16-летней иногородней студентке колледжа. Девушку нашли мертвой через несколько дней после заселения. Экспертиза показала, что студентка умерла от острого отравления газом.

Хозяйка квартиры признана виновной в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК). Суд назначил ей год ограничения свободы и взыскал в пользу семьи погибшей 200 000 рублей компенсации.

В суде остается дело председателя ТСЖ дома, в котором находится злополучная квартира. По версии следствия она получала от жильцов деньги за содержание и ремонт общего имущества, но не проверяла состояние дымовых вентиляционных каналов, что стало одной из причин скопления угарного газа в квартире.