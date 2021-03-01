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В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с полицейской машиной

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге на Васильевском острове Kia врезалась в полицейский Ford, пострадали пять человек, которые находились в служебном автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Столкновение произошло около 8 часов вечера на Морской набережной.

По предварительным данным, женщина за рулем Kia не предоставила преимущество в движении и столкнулась с полицейской машиной. В Ford были трое сотрудников и двое граждан, которых перевозили из одного отдела в другой.

Все пострадавшие госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.

Петербург МВД Kia Ford Васильевский остров

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