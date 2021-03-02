Список профессий и специальностей в колледжах сократят в два раза

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ планирует наполовину сократить перечень профессий и специальностей среднего профобразования, при этом многие программы обучения будут объединены или трансформированы, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - заявил Глушко в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Он подчеркнул, что при этом "ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна".

"Многие программы будут объединены или трансформированы. Другие переведем на уровень профобучения, то есть на "короткие" программы, которые также можно будет дополнительно и, главное, быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций по выбору колледжа или студента", - пояснил первый замглавы Минпросвещения.

"Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС). Мы предложили сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставим один документ для целой группы профессий", - добавил Глушко.

По его мнению, "это позволит быстро реагировать на требования экономики и оперативнее корректировать образовательные программы".

"Например, действующие три профессии - "Мастер общестроительных работ", "Арматурщик" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций. "Мастер по пошиву швейных изделий" будет включать ранее отдельные профессии закройщик, портной, модистка, швея. Аналогичная ситуация с токарями, фрезеровщиками и станочниками. И абсолютно каждую профессию мы постоянно анализируем, обсуждаем с экспертами от рынка и от предприятий", - отметил первый замминистра просвещения РФ в беседе с изданием.