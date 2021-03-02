В РФ упростили порядок оформления выплат по уходу за инвалидами

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правительство упростило порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

"Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там напомнили, что ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.