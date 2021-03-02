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Четырех офицеров на Дальнем Востоке осудили за разглашение гостайны

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Четыре приговора по делам о разглашении государственной тайны вынес в 2020 году Тихоокеанский флотский военный суд и подведомственные ему гарнизонные суды.

Председатель Тихоокеанского суда Сергей Михайлюк сообщил во вторник журналистам, что обвиняемые приговорены к штрафам и условным срокам.

"Во всех случаях это офицеры. В ряде случаев - это халатное отношение к своим должностным обязанностям", - сказал он.

По его словам, при вынесении приговора судьи учитывали, что последствий от совершенных преступлений не наступило, а фигуранты впервые привлекались к уголовной ответственности. Также осужденные уволены с военной службы.

"Эти нарушения допускают достаточно высокие по чину военнослужащие", - сказал Михайлюк. Он привел пример, когда военному был доверен документ, составляющий гостайну, связанную с комплектованием войск в период мероприятий по усилению готовности. "Документ содержал, в частности, штатные должностные книги, обязанности. Обвиняемый должен был заносить в штатную книгу определенные сведения. Но он не захотел, привлек к этому своих подчиненных военнослужащих, которым не была вверена эта книга. Они вместо этого офицера вносили эти данные, которые могли быть распространены", - сообщил председатель Тихоокеанского суда.

Он отметил, что в последние годы количество дел о разглашении гостайны в производстве суда остается примерно на одном уровне. В прошлом году Тихоокеанский флотский военный суд и подведомственные ему гарнизонные суда не рассматривали дела о государственной измене, шпионаже в пользу иностранных государств.

Кроме того, по итогам прошлого года за нарушение уставных правил взаимоотношения осуждены 16 военнослужащих, это 7% от общего количества осужденных.

"Но количество военнослужащих, осужденных за воинские преступления, связанные с применением насилия к подчиненным, составляет 15%. То есть военнослужащие начальствующего состава у нас чаще применяют насилие к подчиненным", - сказал он, объяснив это, в том числе, недостатками в воспитательной работе.

Территориальная юрисдикция Тихоокеанского флотского военного суда распространяется на территорию Камчатского и Приморского краев, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Тихоокеанский флотский военный суд Дальний Восток Сергей Михайлюк

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