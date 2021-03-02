Родителей школьника в Калмыкии накажут за сушку обуви у Вечного огня

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - МВД РФ по Калмыкии провело проверку в связи с публикацией в соцсетях фотографий, на которых подросток сушил обувь у мемориала "Вечный огонь", сообщает пресс-служба министерства.

"Установлена личность подростка. Им оказался 11-летний местный житель - учащийся одной из городских школ. Мальчик в присутствии своих родителей пояснил, что не осознавал противоправности своего поступка и не понимал исторической ценности мемориала", - говорится в пресс-релизе.

Проводится дополнительная проверка. Родителей подростка привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.