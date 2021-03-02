Подрядчик осужден на 4 года за махинации по договору с "дочкой" ЛУКОЙЛа

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Советский районный суд Астрахани признал виновным в мошенничестве гендиректора стройфирмы за имитацию работ по контракту с ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго". Об этом сообщает следственное управление СКР по региону во вторник.

Гендиректор ООО "МФ "Аристей" признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В сообщении говорится, что с апреля по июль 2016 года похищены не менее 12 млн рублей, затраченных "Лукойл-Астраханьэнерго" на модернизацию стройобъекта путем поставки и установки на участок старых труб под видом новых.

Уточняется, что старые трубы устанавливались для создания видимости работ по модернизации тепловых сетей.

Приговором суда директору фирмы назначено наказание – 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" является 100% дочерним предприятием ПАО "ЛУКОЙЛ", созданным в 2009 году в ходе реорганизации ТГК-8. В ведении предприятия находятся Астраханская ТЭЦ-2, две парогазовые установки мощностью 110 МВт и 235 МВт, а также 25 котельных.