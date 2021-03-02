Ростуризм ждет роста спроса на каршеринг для коротких туров по городам

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Каршеринг может стать популярным видом транспорта для коротких туров на выходные по городам России, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. Она заявила это на подписании соглашения о сотрудничестве между агентством и сервисом каршеринга YouDrive.

Стороны договорились содействовать друг другу в популяризации и повышении доступности внутреннего автомобильного туризма и сити-брейков, в создании и продвижении новых туристических автомаршрутов по России, передает пресс-служба Ростуризма. Там добавили, что ведомство готово сотрудничать и с другими автомобильными компаниями.

Догузова отметила, что уже сейчас каршеринг помогает самостоятельным туристам в крупных городах быстро и с удобством доехать до гостиницы или достопримечательностей.

"Мы рады, что каршеринговые сервисы начали также продвигать долгосрочную аренду своих автомобилей с возможностью путешествовать по стране, и мы готовы всячески поддерживать такие инициативы", - добавила глава ведомства.

Гендиректор YouDrive Алексей Сергеев отметил, что с 2020 года спрос на междугородние поездки сильно вырос. Его компания в конце прошлого года добавила для пользователей возможность совершать поездки на расстояние до 2000 км. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.