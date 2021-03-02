Охранника интерната для слепых детей в Уфе будут судить за сексуальное насилие

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело о сексуальном насилии над двумя воспитанницами школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, сообщает во вторник управление СКР по Башкирии.

В совершении преступления обвиняется 58-летний экс-сотрудник частной охранной организации. Ему инкриминируют насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 13 и 14 лет во время работы в коррекционной школе-интернате N28 для слепых и слабовидящих детей.

Девочки сообщили о произошедшем директору школы, и та обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемый признал вину.

Следователь внес руководству школы и охранного агентства представление об усилении контроля за отбором сотрудников для работы с детьми и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.