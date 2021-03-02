Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Охранника интерната для слепых детей в Уфе будут судить за сексуальное насилие

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело о сексуальном насилии над двумя воспитанницами школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, сообщает во вторник управление СКР по Башкирии.

В совершении преступления обвиняется 58-летний экс-сотрудник частной охранной организации. Ему инкриминируют насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 13 и 14 лет во время работы в коррекционной школе-интернате N28 для слепых и слабовидящих детей.

Девочки сообщили о произошедшем директору школы, и та обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемый признал вину.

Следователь внес руководству школы и охранного агентства представление об усилении контроля за отбором сотрудников для работы с детьми и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Уфа

Новости

РФ пообещала отреагировать на новые санкции США из-за Навального

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

Группа Совета Федерации подготовит поправки в УК о борьбе с пытками

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

Путин отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Путин отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Список профессий и специальностей в колледжах сократят в два раза

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');