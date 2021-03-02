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Прокуратура проверит информацию о загрязнении воздуха в Екатеринбурге

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о появлении едкого дыма в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По информации СМИ, накануне жители города почувствовали неприятный запах и едкий белый дым в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

К проверке привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии и региоанального управления Роспотребнадзора. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области возьмут пробы воздуха и проведут исследование для установления причины загрязнения.

Екатеринбург

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