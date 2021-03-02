Промышленный альпинист погиб в Кемерове при уборке снега с крыши дома

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют обстоятельства гибели 19-летнего промышленного альпиниста, который сорвался с многоэтажки при уборке снега в Ленинском районе Кемерова. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу во вторник.

"Находясь на козырьке балкона девятиэтажного дома мужчина не удержался и упал вниз. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на погибшем было надето специальное снаряжение. При нем также нашли удостоверение промышленного альпиниста.