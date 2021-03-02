Житель Курска погиб от взрыва баллона с углекислым газом при его покупке
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели жителя Курска из-за взрыва баллона с углекислым газом.
По версии следствия, на территории промышленной базы, где осуществлялась розничная торговля баллонами с двуокисью углерода, 28 февраля произошел взрыв одного из баллонов. В результате погиб 26-летний мужчина, прибывший туда для покупки баллона, сообщает СУ СКР по региону.
Дело расследуется по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).