Житель Курска погиб от взрыва баллона с углекислым газом при его покупке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели жителя Курска из-за взрыва баллона с углекислым газом.

По версии следствия, на территории промышленной базы, где осуществлялась розничная торговля баллонами с двуокисью углерода, 28 февраля произошел взрыв одного из баллонов. В результате погиб 26-летний мужчина, прибывший туда для покупки баллона, сообщает СУ СКР по региону.

Дело расследуется по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).