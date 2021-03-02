Смертность на российских дорогах в 2020 году уменьшилась

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В России зафиксировали снижение на 800 человек числа погибших в авариях на дорогах в 2020 году, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

В ходе круглого стола он отметил, что в 41 субъекте, вероятно, не удастся достигнуть целевых показателей проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": в отстающие регионы были отправлены методические рекомендации, "однако далеко не во всех удалось добиться положительных результатов к концу года".

По словам Понарьина, основные причины - сокращение или отсутствие финансирования региональных проектов безопасности дорожного движения, недостаточное внимание к повышению безопасности дорог, пропаганде здорового образа жизни и законопослушного поведения, а также недостаточное качество подготовки водителей в автошколах и проблемы с медицинским освидетельствованием автомобилистов.