Прокуратура проверит высадку в сугробы пассажиров поезда на Алтае

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушении прав пассажиров поезда Абакан - Москва при их высадке на станции Алтайская, сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, накануне во время стоянки пассажиров высаживали прямо в снег за пределами пассажирской платформы.

На видео, размещенном в соцсетях, пассажиры с багажом прыгают из вагонов в глубокие сугробы.

В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги объяснили, что платформа на станции Алтайская, где пассажиры были вынуждены высаживаться в сугроб, рассчитана на восемь поездов, а в поданном поезде было 14 вагонов. При этом по правилам, если состав длиннее платформы, пассажиров следует высаживать через вагоны, выходящие на нее.