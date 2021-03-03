Доля телезрителей, игнорирующих интернет, за три года снизилась с 23% до 17%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В России по сравнению с 2018 годом доля тех, кто активно смотрит телевизор (не меньше нескольких раз в неделю), но почти не пользуется интернетом, снизилась с 23% до 17%, показали опросы ВЦИОМа.

Доля активных пользователей интернета, которые при этом не смотрят телевизор, за тот же период выросло с 13% до 27%. Отказ от телесмотрения в пользу интернета наиболее характерен для молодежи: 69% среди 18-24-летних, среди 25-34-летних — 48%, отмечают социологи.

При этом активно пользуются интернетом и часто смотрят телевизор 55% опрошенных, в апреле 2018 года таких было 62%.

В последний раз социологи опросили на эту тему 1600 взрослых россиян в феврале, опрос прошел по телефону.