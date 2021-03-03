Мэр Геленджика госпитализирован с коронавирусом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что госпитализирован с короновирусной инфекцией.

"Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз – коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что соблюдая все профилактические меры, где-то все же поймаю эту инфекцию", - пишет Богодистов в среду в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что продолжает работать удаленно.

В пресс-службе администрации города-курорта в свою очередь сообщили "Интерфаксу", что контактировавшие последние дни с мэром сотрудники также отправлены на самоизоляцию.

"Все, кто контактировал с Алексеем Алексеевичем последние дни, останутся дома и будут соблюдать режим самоизоляции. У некоторых есть дети, они не пойдут в школу", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации регионального оперативного штаба, за сутки в Краснодарском крае подтверждено 146 случаев COVID-19.