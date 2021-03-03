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Уголовное дело возбудили из-за падения наледи около ребенка в Северодвинске

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с падением снежной глыбы с крыши жилого дома в Северодвинске (Архангельская область), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Снег и наледь упали 1 марта с кровли многоквартирного дома по улице Торцева рядом с проходившим мимо ребенком.

В сообщении говорится, что по результатам проверки установлено ненадлежащее исполнение мастером управляющей компании ООО "Горизонт", обслуживающей данный дом, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Дело расследуется по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Северодвинск Архангельская область

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