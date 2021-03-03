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Житель Казани задержан по подозрению в серии убийств и изнасилований

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следователи подозревают жителя Казани в серии убийств и изнасилований, совершенных в 2009 - 2017 гг.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, 48-летнего мужчину подозревают в шести нападения, три из которых закончились гибелью жертв. Он сознался в содеянном.

Летом 2009 года в лесопосадке Казани было обнаружено тело 30-летней женщины со следами насильственной смерти и изнасилования. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Сразу найти преступника не удалось.

Однако через 11 лет следователи и криминалисты проверяли подозреваемого в совершении другого преступления. Его биологические образы были сопоставлены с материалами по делу о старом убийстве. Экспертиза обнаружила полное совпадение ДНК.

Мужчина был задержан и дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье "убийство, сопряженное с изнасилованием."

В ходе расследования появились доказательства причастности обвиняемого к совершению еще пяти нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет, двое из которых были убиты. Все преступления были совершены в период с 2011 по 2017 годы на территории Казани.

Злоумышленник арестован. Следователи выясняют иные эпизоды его преступной деятельности.

Татарстан Казань

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