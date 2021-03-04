УрФУ впервые вошел в топ-100 рейтинга QS по нескольким направлениям

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) впервые вошел в топ-100 по трем направлениям в новом предметном рейтинге международного агентства QS, сообщает пресс-служба вуза.

Так, УрФУ числится в топ-100 по направлениям "Нефтегазовое дело" (Petroleum Engineering), "Социальная политика и управление" (Social Policy & Administration) и "Гостеприимство и менеджмент досуга" (Hospitality & Leisure Management).

Кроме того, за последний год вуз улучшил показатели в промышленном направлении (Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacture) - так, УрФУ вошел в группу 351-400, поднявшись на 50 позиций. Также уральский вуз поднялся на 100 позиций выше по экономике (351-400) и компьютерным наукам (451-500).

Позиции вуза в направлениях электротехники (Engineering - Electrical & Electronic), химии, физики и астрономии, изучении бизнеса и менеджмента остались прежними - 401-450.

В широких позициях вуз также улучшил показатели. Так, в гуманитарии УрФУ поднялся за год на 29 позиций и занял 254 место, в Social Sciences & Management - рост на 17 позиций и 334 место.

В пресс-службе отмечают, что на сегодняшний день УрФУ входит в 15 предметных рейтингов и в четыре отраслевых, занимая вторую строчку среди вузов Проекта "5-100" и четвертую строчку среди 40 российских университетов, вошедших в новый рейтинг QS.

"УрФУ с каждым годом улучшает свои позиции в мировых рейтингах, что отражает эффективность работы вуза с реальным сектором экономики, его успехи в развитии современных образовательных технологий и действенности мер по стимулированию исследовательской деятельности ученых, которые плодотворно взаимодействуют с коллегами из других стран", - отмечает председатель Набсовета вуза Дмитрий Пумпянский.

В предметном рейтинге QS уральский вуз значительно улучшил свои позиции по истории и впервые вошел в группу 101-150. По философии университет числится в группе 101-150, по лингвистике - 251-300.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров подчеркнул, что эти показатели укрепляют конкурентоспособность университета среди российских вузов и мировом образовательном пространстве.

"Наш вуз многогранен, универсален. УрФУ готовит кадры и ведет исследования для промышленности, на полях наук, которые определяют технологический прогресс, включен в систему взаимодействия с индустриальными партнерами. Социально-гуманитарные направления у нас также на исключительно высоком уровне", - сказал ректор, отмечая, что студенты инженерно-технических и естественнонаучных направлений на выходе из вуза становятся более ценными на рынке труда, в том числе благодаря навыкам и опыту работы с междисциплинарными проектами, получаемым в университете.

Методика рейтинга учитывает четыре индикатора: академическая репутация и репутация среди работодателей (основанные на глобальных опросах ученых и работодателей, проводимые QS), количество цитирований на одну статью и h-индекс (основанные на информации из базы данных Scopus).