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Десять взрослых и два ребенка пострадали в аварии с автобусами на Камчатке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На Камчатке 12 человек, в том числе два ребенка, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двух пассажирских автобусов, сообщили агентству "Интерфакс" в четверг в министерстве здравоохранения Камчатского края.

"Семь взрослых пострадавших госпитализированы в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского. Одна из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сказал пресс-секретарь Минздрава Камчатского края Артем Днепровский.

Одной из пострадавших девочек три с половиной года, другой - семь лет. Обеим назначено амбулаторное лечение. По месту жительства будут лечиться и трое пострадавших взрослых, которые отказались от госпитализации.

Как сообщалось, авария произошла в среду вечером возле села Южные Коряки Елизовского района. Там автобус, везший пассажиров из Петропавловска-Камчатского в райцентр Мильково, выехал на встречную полосу. Машину занесло, задним боком она столкнулась с маршрутным автобусом, ехавшим из райцентра Усть-Камчатск в краевую столицу. На месте погибли водитель одного автобуса и пассажир другого. Проверки по факту случившегося проводят Следственный комитет и прокуратура.

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