На Чукотке из-за пурги нарушено авиасообщение

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Авиарейсы в аэропорту Анадыря в четверг отменены из-за непогоды, сообщила пресс-служба правительства Чукотки.

"Максимальные порывы ветра (в Анадыре и Анадырском районе - ИФ) достигают 37-42 м/с с сильным снегопадом. Метель усугубляет видимость. В связи с погодными условиями отменены занятия в школах для учеников всех классов. Отменены все авиарейсы", - говорится в сообщении.

По информации ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Росавтодора", ледовая переправа через Анадырский лиман от Анадыря до аэропорта из-за непогоды временно закрыта для движения транспорта.

Пресс-служба мэрии Анадыря сообщила, что из-за метели отменены рейсы двух маршрутов автобусов. Жителей села Тавайваам, которые из-за этого не могут добраться домой, доставят к месту жительства на аварийно-спасательной машине.

Накануне окружной главк МЧС распространил штормовое предупреждение. В четверг в Анадыре и Анадырском районе прогнозируется ветер порывами до 37-42 м/с, сильная метель, видимость менее 500 м. Жителей призвали не выезжать из населенных пунктов. По прогнозу, непогода сохранится около суток.