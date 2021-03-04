Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

На Чукотке из-за пурги нарушено авиасообщение

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Авиарейсы в аэропорту Анадыря в четверг отменены из-за непогоды, сообщила пресс-служба правительства Чукотки.

"Максимальные порывы ветра (в Анадыре и Анадырском районе - ИФ) достигают 37-42 м/с с сильным снегопадом. Метель усугубляет видимость. В связи с погодными условиями отменены занятия в школах для учеников всех классов. Отменены все авиарейсы", - говорится в сообщении.

По информации ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Росавтодора", ледовая переправа через Анадырский лиман от Анадыря до аэропорта из-за непогоды временно закрыта для движения транспорта.

Пресс-служба мэрии Анадыря сообщила, что из-за метели отменены рейсы двух маршрутов автобусов. Жителей села Тавайваам, которые из-за этого не могут добраться домой, доставят к месту жительства на аварийно-спасательной машине.

Накануне окружной главк МЧС распространил штормовое предупреждение. В четверг в Анадыре и Анадырском районе прогнозируется ветер порывами до 37-42 м/с, сильная метель, видимость менее 500 м. Жителей призвали не выезжать из населенных пунктов. По прогнозу, непогода сохранится около суток.

Чукотка

Новости

Пользователи РФ столкнулись со сбоем работы Google, YouTube и Telegram

Задержан глава администрации Кировского района Ленинградской области

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге осталась на уровне высокого плато

Что произошло за день: среда, 3 марта

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Горбачев счел, что на смену санкциям должен прийти диалог Запада с РФ

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня
Пандемия коронавируса

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Во избежание второй волны COVID до мая нужно привить 30% россиян

Проекты "Радио Свобода" в РФ оштрафованы почти на 40 млн руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');