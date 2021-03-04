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Дедушку из Кемерова будут судить за гибель внучки, которую загрызла собака

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Кемеровский районный суд рассмотрит уголовное дело против владельца собаки, которая под Новый год загрызла его собственную годовалую внучку, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 31 декабря 2020 года в поселке Металлплощадка города Кемерово. "Мать вышла во двор, оставив дочь с бабушкой. В это время собака крупной породы, жившая на территории дома, напала на девочку, причинив ей смертельные раны", - говорится в сообщении.

Обвиняемым в деле стал дедушка погибшей, который оставил собаку без присмотра, и та зашла в комнату, где находился ребенок.

Мужчина полностью признал вину в причинении смерти по неосторожности.

Кемерово

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