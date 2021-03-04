В Кемеровской области изъятая из семьи девочка умерла в доме ребенка

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка начата в городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) после появления в соцсетях информации о смерти ребенка, которого изъяли из семьи. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, также будут проверены сообщения о превышении полномочий сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

В рамках проверки будет дана оценки условиям проживания погибшей в семье. Кроме того, планируется установить, законна ли была передача ребенка в детский дом.

В соцсетях сообщается, что в середине января жительница Ленинск-Кузнецка, воспитывавшая годовалую дочь-инвалида, не смогла пустить в дом врачей, наблюдавших за ребенком, так как была заперта. Утверждалось, что молодой человек матери уехал, а она сама попросила запереть дверь, так как не планировала выходить. В то же время сообщается, что в связи с заболеванием врачи почти каждый день приходили для осмотра ребенка. Тем не менее она оставалась в запертом доме, а пришедшим врачам сообщила, что с ней и ребенком все в порядке.

В жилище медики попали после того, как вызвали сотрудников Росгвардии и полиции, которые сломали дверь.

После этого между матерью ребенка и сотрудницей ПДН произошел конфликт, в результате которого девочка была изъята из семьи и передана в дом ребенка Зеленогорска. При этом мать не была ограничена в правах на ребенка и не лишена их.

Спустя 10 дней ей сообщили, что ребенок умер, поперхнувшись во время кормления, а тело якобы было доставлено в Ленинск-Кузнецк. В день похорон женщине сообщили, что тело по неуточненным причинам снова увезли в Зеленогорск для захоронения. Тем не менее, матери скончавшейся девочки все же удалость привезти ее в Ленинск-Кузнецкий и похоронить.

Сообщается, что сотрудница ПДН, с которой у женщины произошел конфликт, якобы, пыталась через похоронное агентство помешать захоронению ребенка, призывая отказать в этой услуге, так как оплатить ее мать погибшей не сможет.