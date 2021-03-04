В Братске задержали ответчика, подозреваемого в убийстве истца у суда

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Братске в среду вечером на парковке у Братского городского суда был зарезан 61-летний мужчина. По подозрению в убийстве был задержан мужчина, который с убитым судился, сообщили в управлении СК по Иркутской области.

По версии следствия, оба участника процесса вышли из здания суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. На улице они поругались, и ответчик много раз ударил истца ножом в грудь. Истец погиб на месте.

Ответчик после этого вернулся в суд, признался в убийстве и сдал нож.

Его задержали.

Убийство попало на камеры наблюдения, запись опубликована на сайте областного управления СК.