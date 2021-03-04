Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 147 010+393 885

На заводе "Нижнекамскнефтехима" случился пожар

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В четверг утром на территории "Нижнекамскнефтехима" произошел разлив пока неустановленного продукта и начался пожар, сообщили в МЧС Татарстане. Там добавили, что угрозы распространения пожара на территорию города нет.

Сигнал о задымлении поступил пожарным в 9:50 4 марта. К 10:18 пожар удалось локализовать. Площадь возгорания в МЧС пока назвать не смогли.

Позднее в МЧС сообщили, что открытое горение было ликвидировано в 11:05, пожар потушили. Горел абсорбент в цехе на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

"4 марта на заводе изопрена мономера в результате нештатной ситуации произошло задымление. Нештатная ситуация была локализована. В результате инцидента, угрозы взрыва и выброса вредных химических веществ в атмосферу нет. Персонал завода действовал согласно регламентам. Установка переведена в безопасный режим. Создан оперативный штаб по разбору случившегося", - сообщил "Интерфаксу" представитель НКНХ.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".

Татарстан Нижнекамск МЧС Нижнекамскнефтехим ТАИФ

Новости

Убытки сервисов такси и доставки группы Сбера росли быстрее выручки

Первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом начнут рассматривать в апреле

В Кемеровской области изъятая из семьи девочка умерла в доме ребенка

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики

В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики

Министр просвещения назвал шестидневки в школах вынужденной мерой

Министр просвещения назвал шестидневки в школах вынужденной мерой

"Ведомости" узнали о планах правительства ввести новый "налог на Google"

"Ведомости" узнали о планах правительства ввести новый "налог на Google"

Поставки нефти на Хабаровский и Комсомольский НПЗ в феврале снизились

Пользователи РФ столкнулись со сбоем работы Google, YouTube и Telegram

Задержан глава администрации Кировского района Ленинградской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');