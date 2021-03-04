На заводе "Нижнекамскнефтехима" случился пожар

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В четверг утром на территории "Нижнекамскнефтехима" произошел разлив пока неустановленного продукта и начался пожар, сообщили в МЧС Татарстане. Там добавили, что угрозы распространения пожара на территорию города нет.

Сигнал о задымлении поступил пожарным в 9:50 4 марта. К 10:18 пожар удалось локализовать. Площадь возгорания в МЧС пока назвать не смогли.



Позднее в МЧС сообщили, что открытое горение было ликвидировано в 11:05, пожар потушили. Горел абсорбент в цехе на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

"4 марта на заводе изопрена мономера в результате нештатной ситуации произошло задымление. Нештатная ситуация была локализована. В результате инцидента, угрозы взрыва и выброса вредных химических веществ в атмосферу нет. Персонал завода действовал согласно регламентам. Установка переведена в безопасный режим. Создан оперативный штаб по разбору случившегося", - сообщил "Интерфаксу" представитель НКНХ.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".