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Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Королева первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ, и Королев назначен первым заместителем директора службы", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Ранее Королев руководил Службой экономической безопасности ФСБ.

ФСБ Сергей Королев Дмитрий Песком Владимир Путин

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