Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Королева первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, я подтверждаю. Действительно, был такой указ, и Королев назначен первым заместителем директора службы", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие сообщения СМИ.
Ранее Королев руководил Службой экономической безопасности ФСБ.