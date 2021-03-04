КС РФ предписал уточнить, кто может оспаривать отцовство в рамках дел о наследстве

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ предписал законодателю уточнить круг лиц, имеющих право на оспаривание отцовства в рамках дел о наследовании.

Как сообщила пресс-служба КС в четверг, дело рассматривалось по жалобе Олеси Шишкиной, которая в 2017 году обратилась к нотариусу для оформления наследства, открывшегося после смерти отца. Об аналогичном праве своей несовершеннолетней дочери заявила и другая женщина. Шишкина усомнилась в законности ее притязаний и обратилась в суд с требованием исключения своей якобы сводной сестры из числа наследников.

Суд отказал Шишкиной, отметив, что она оспаривает отцовство, не входя при этом в категорию лиц, которым такое право предоставлено.

Шишкина обратилась в КС для проверки положений пункта 1 статьи 52 Семейного кодекса РФ, пункта 1 части первой статьи 134 и абзаца второго статьи 220 Гражданского процессуального кодекса РФ. Постановление КС основано на ранее вынесенных позициях.

В своем решении КС отметил, что право наследования строится на принципе учета воли наследодателя (действительной или предполагаемой), для чего требуется определить круг наследников с учетом супружеских или родственных отношений.

Суд добавил, что иногда вопрос происхождения ребенка от конкретного человека становится предметом судебного спора, но перечень лиц, которые вправе обратиться с соответствующим иском, четко ограничен. Сделано это, прежде всего, для защиты интересов рожденных вне брака детей, происхождение которых было установлено на основании заявления, поданного родителями в ЗАГС (в частности, отцовство мужчины, не состоящего в браке с матерью ребенка, регистрируется при подаче ими совместного заявления).

"Семейный кодекс РФ исходит из недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи, и сам по себе такой порядок конституционен", - говорится в сообщении.

В то же время, если регистрационная запись об отце ребенка была произведена с нарушением закона (например, основана на подложных документах), то она может быть оспорена в суде и аннулирована. Однако перечень лиц, имеющих право оспаривать отцовство, не подлежит расширительному толкованию. Зачастую он применяется судами даже при сомнениях в том, что наследодатель при жизни признавал себя отцом ребенка.

"Отсутствие у наследников, защищающих свои имущественные интересы, возможности требовать аннулирования незаконной записи акта об установлении отцовства нарушает их права. Потому оспариваемые нормы в их взаимосвязи неконституционны", - говорится в пресс-релизе.

КС предписал законодателю конкретизировать круг лиц, наделенных правом оспаривать запись о родителях в книге записей рождений, для аналогичных случаев.

Кроме того, суд постановил, что до внесения уточнений суды не вправе отказывать наследникам лица, зарегистрированного в качестве отца ребенка с нарушениями требований закона, в принятии иска об аннулировании такой записи, а если дело возбуждено - прекращать его производство без рассмотрения по существу.

Дело Шишкиной подлежит пересмотру, решил суд.