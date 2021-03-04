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В Москве открылась конференция, посвященная юбилею Горбачева

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Москве открылась конференция, посвященная юбилею экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, передает специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов.

В приветствии экс-президент предложил на этой двухдневной конференции сопоставить "два важных периода в истории". "Тот период, когда совместными усилиями мы вышли из "холодной войны", и нынешний, сложный ответственный, тревожный", - сказал Горбачев.

Горбачев отметил далее, что у мировой политики колоссальная инерция и кстати, "у внутренней политики тоже". "Холодную войну и до нас пытались остановить, были такие намерения, встречи, переговоры, и кое-чего добивались: подписывали хорошие договоры, соглашения. А потом все срывалось, обрывалось", - сказал он.

"Почему так происходило? В этом надо разобраться. Скорее всего, потому, что продолжали мыслить по-старому, не могли удержаться от желания получить одностороннюю выгоду. Не просто держались за ядерное оружие, а копили тысячи и тысячи ракет, бомб, боезарядов. Посылали войска за тысячи километров от своих берегов и так далее. А на словах – мы за мир", - сказал экс-президент.

По его словам, было важно преодолеть разрыв между словами и делами. И это удалось сделать, когда был подписан договор о ликвидации ракет и средней и меньшей дальности.

"А что сейчас? Я получил поздравление от президента Байдена. Он пишет: "Надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого вами дела". То есть ядерного разоружения. Я тоже на это надеюсь, и уверен, что за Россией дело не станет", - сказал он.

"На днях Россия предложила, чтобы все ядерные державы подтвердили формулу: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя". Что мешает это сделать? Пусть для начала это подтвердят президенты России и США, а другие, я надеюсь, присоединятся. Гражданское общество, ученые, молодежь – все должны это потребовать", - подчеркнул в своем приветствии Горбачев.

Михаил Горбачев

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