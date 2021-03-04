Более 60% россиян выступили за равное участие мужчин и женщин в уборке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина должны в равной мере заниматься уборкой по дому и наведением порядка, считают 61% опрошенных социологами ВЦИОМ.

Как следует из данных опроса, среди мужчин оказалось больше, чем среди женщин, сторонников такого равного разделения ответственности - 66% и 56% респондентов соответственно.

Что касается семейных обязанностей по выбору продуктов и приготовлению еды для семейного стола, то за равную ответственность между мужчиной и женщиной высказываются 65% участников опроса.

По данным ВЦИОМ, 36% респондентов считают, что обязанности по наведению порядка в доме должна выполнять женщина - среди самих женщин за это выступают 42% респондентов, среди мужчин эта доля составляет 29%.

Доверить только мужчине уборку по дому считают возможным 1% россиян - по этому вопросу между респондентами среди мужчин и женщин полное единодушие (по 1% опрошенных).

Покупку продуктов и приготовление еды исключительно женской обязанностью считают 28% респондентов, наделить этой обязанностью только мужчину считают полезным 2% участников опроса.

Мелкий ремонт по дому, согласно результатам исследования, 78% участников опроса считают исключительно мужским делом, а 18% опрошенных придерживаются мнения, что уметь поработать руками должны как мужчины, так и женщины. Доверить только женщине управляться с молотком и отвёрткой считают правильным 1% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 14 февраля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.