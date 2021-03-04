При взрыве в Ингушетии погиб один человек

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в четверг недалеко от республиканской трассы в Ингушетии, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу " информированный источник .

"Несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в селе Плиево в сторону Малгобекского района. Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы", - сказал источник.

По его данным, пострадавший госпитализирован.

На месте работает саперная группа и следователи.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных источников.