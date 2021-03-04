Прокуроры проверят сообщения об отравлении собак в Подмосковье

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мособлпрокуратура проводит проверку по информации СМИ о жестоком обращении с бездомными животными в подмосковном Зарайске, сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Наталия Григорьева.

"Из опубликованной информации следует, что несколько собак были отравлены в районе Красный Восток и на улице Привокзальная", - отметила она.

Проведение проверки поручено Зарайской городской прокуратуре, добавила Григорьева.

По данным некоторых СМИ, неизвестные массово отравили бездомных собак. Животные были стерилизованы и чипированы.