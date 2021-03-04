Два маломерных судна чуть не ушли под воду в Петербурге

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Два маломерных судна терпели бедствие в акватории реки Малой Невки в Петербурге в четверг. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Отмечается, что виной стали "температурные качели".

Так, в районе набережной Макарова едва не утонуло судно "Соболь", используемое для водолазных работ: подвижный лед на водоеме накренил его корпус. А на территории яхт-клуба на Петровской косе из-за подвижного льда вода попала в трюм судна "Детинец" (принадлежит ФГБУ "Балттехмордирекция"), в результате чего оно осело, следует из пресс-релиза.

"Соболь" подняли при помощи крана. "Детинцу" предоставили помпу для откачивания воды.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщает, что по факту частичного подтопления судна "Соболь" проводится проверка. В результате происшествия пострадавших нет, окружающая среда не загрязнена.

Кроме того, по данным пресс-службы управления Росприроднадзора, 1 марта в аналогичной ситуации оказался разъездной катер ведомства "Радон": из-за температурных колебаний судно приобрело осадку на 15 см выше ватерлинии. Сотрудники Балттехмордирекции, осуществляющие техническое сопровождение рейдов Росприроднадзора, оперативно откачали воду и восстановили осадку катера.