Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

При заселении детей отели не будут требовать доверенность от нотариуса

При заселении детей отели не будут требовать доверенность от нотариуса
Фото: Steve Parsons/PA Images via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нотариально заверенные доверенности от родителей при заселении детей в гостиницы заменят обычными письменными, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Предыдущая редакция постановления правительства содержала пункт, который регламентировал размещение в гостиницах детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это стало возможным только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу. Родители или законные представители вправе предоставить такое согласие не на каждую конкретную поездку, а один раз до достижения ребенком возраста 18 лет.

Эта норма вызвала возмущение о представителей турбизнеса, которые назвали требование нотариальных доверенностей "избыточным" и "серьезно вредящим организованному туризму".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) позитивно восприняли новость о предстоящей отмене доверенностей.

В организации констатировали, что за два месяца действия новых правил они создали немало сложностей организаторам детского туризма.

"Множество поездок по России на экскурсии, соревнования были отменены из-за дополнительных расходов. Средняя стоимость доверенности - 1,5-2 тыс. руб. Родители были не готовы доплачивать такие суммы и отказывались отправлять детей. Таким образом, страдали как дети, так и гостиничный бизнес. Внесение изменений в правила предоставления гостиничных услуг поможет снять эти барьеры и восстановить работу отрасли", - отметили в АТОР.

АТОР

Новости

Что произошло за день: четверг, 4 марта

Минюст сообщил, что не исключал фонд "В защиту прав заключенных" из реестра иноагентов

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

ПМЭФ-2021 пройдет в привычном формате

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

РКН потребовал от Facebook объяснить блокировку 500 аккаунтов в Instagram

Пандемия коронавируса

В России от COVID двумя дозами привили более 2 млн человек

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');