При заселении детей отели не будут требовать доверенность от нотариуса

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нотариально заверенные доверенности от родителей при заселении детей в гостиницы заменят обычными письменными, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Предыдущая редакция постановления правительства содержала пункт, который регламентировал размещение в гостиницах детей в возрасте до 14 лет: с 1 января 2021 года это стало возможным только при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей сопровождающему лицу. Родители или законные представители вправе предоставить такое согласие не на каждую конкретную поездку, а один раз до достижения ребенком возраста 18 лет.

Эта норма вызвала возмущение о представителей турбизнеса, которые назвали требование нотариальных доверенностей "избыточным" и "серьезно вредящим организованному туризму".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) позитивно восприняли новость о предстоящей отмене доверенностей.

В организации констатировали, что за два месяца действия новых правил они создали немало сложностей организаторам детского туризма.

"Множество поездок по России на экскурсии, соревнования были отменены из-за дополнительных расходов. Средняя стоимость доверенности - 1,5-2 тыс. руб. Родители были не готовы доплачивать такие суммы и отказывались отправлять детей. Таким образом, страдали как дети, так и гостиничный бизнес. Внесение изменений в правила предоставления гостиничных услуг поможет снять эти барьеры и восстановить работу отрасли", - отметили в АТОР.