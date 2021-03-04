Роскомнадзор разработал приказ о счетчиках посещаемости для соцсетей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разработал методику подсчета количества пользователей интернет-ресурса в рамках реализации закона о "самоочищении" социальных сетей, говорится в проекте приказа ведомства.

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг, владелец соцсети должен установить предлагаемую Роскомнадзором программу для определения количества пользователей информационного ресурса (счетчик посещаемости) "в отношении каждого из информационных ресурсов социальной сети, в том числе сайта в сети "Интернет" социальной сети, программы для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к социальной сети".

"Счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку", - говорится в проекте приказа.

Сведения о предлагаемых счетчиках посещаемости будут размещены на специальной странице сайта РКН.

В случае невозможности определения количества пользователей информресурса посредством установки счетчиков посещаемости, РКН сделает это через запрос в интернет-ресурс. Если и это окажется невозможным, ведомство устанавливает число пользователей на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО или на основании общедоступных сведений в интернете.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 18 марта.

Ранее РКН разработал проект приказа, в соответствии с которым соцсети будут обязаны предоставлять ежегодный отчет об удалении запрещенного в РФ контента, а также установить специальную форму для жалоб пользователей.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для их владельцев самостоятельно блокировать запрещенную в РФ информацию.

Закон впервые устанавливает в законодательстве термин "социальная сеть". Одним из критериев, чтобы отнести интернет-ресурс к социальной сети, является суточная посещаемость более 500 тыс. человек на территории РФ. Закон вступил в силу 1 февраля.

Закон пока не предусматривает каких-либо санкций за неудаление такой информации самостоятельно. Роскомнадзор уже предложил законодателям ввести административную ответственность за отказ исполнять требования нового закона. Вместе с тем, в настоящее время штраф (от 800 тыс. до 4 млн руб., а за повторное правонарушение – 10% от годового оборота компании) предусмотрен по статье 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете), когда компания не исполняет соответствующее требование Роскомнадзора.