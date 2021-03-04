Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Роскомнадзор разработал приказ о счетчиках посещаемости для соцсетей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разработал методику подсчета количества пользователей интернет-ресурса в рамках реализации закона о "самоочищении" социальных сетей, говорится в проекте приказа ведомства.

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг, владелец соцсети должен установить предлагаемую Роскомнадзором программу для определения количества пользователей информационного ресурса (счетчик посещаемости) "в отношении каждого из информационных ресурсов социальной сети, в том числе сайта в сети "Интернет" социальной сети, программы для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к социальной сети".

"Счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку", - говорится в проекте приказа.

Сведения о предлагаемых счетчиках посещаемости будут размещены на специальной странице сайта РКН.

В случае невозможности определения количества пользователей информресурса посредством установки счетчиков посещаемости, РКН сделает это через запрос в интернет-ресурс. Если и это окажется невозможным, ведомство устанавливает число пользователей на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО или на основании общедоступных сведений в интернете.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 18 марта.

Ранее РКН разработал проект приказа, в соответствии с которым соцсети будут обязаны предоставлять ежегодный отчет об удалении запрещенного в РФ контента, а также установить специальную форму для жалоб пользователей.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для их владельцев самостоятельно блокировать запрещенную в РФ информацию.

Закон впервые устанавливает в законодательстве термин "социальная сеть". Одним из критериев, чтобы отнести интернет-ресурс к социальной сети, является суточная посещаемость более 500 тыс. человек на территории РФ. Закон вступил в силу 1 февраля.

Закон пока не предусматривает каких-либо санкций за неудаление такой информации самостоятельно. Роскомнадзор уже предложил законодателям ввести административную ответственность за отказ исполнять требования нового закона. Вместе с тем, в настоящее время штраф (от 800 тыс. до 4 млн руб., а за повторное правонарушение – 10% от годового оборота компании) предусмотрен по статье 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете), когда компания не исполняет соответствующее требование Роскомнадзора.

Роскомнадзор

Новости

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

Кадыров отверг предположения о связи Делимханова и Геремеева с убийством Немцова

Кадыров отверг предположения о связи Делимханова и Геремеева с убийством Немцова

Что произошло за день: четверг, 4 марта

При заселении детей отели не будут требовать доверенность от нотариуса

При заселении детей отели не будут требовать доверенность от нотариуса

Минюст сообщил, что не исключал фонд "В защиту прав заключенных" из реестра иноагентов

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

ПМЭФ-2021 пройдет в привычном формате

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

РКН потребовал от Facebook объяснить блокировку 500 аккаунтов в Instagram

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');