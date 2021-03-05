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Жительница Татарстана убила сына и покончила с собой

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Тело ребенка обнаружено в одном из домов поселка Васильево в Татарстане, в убийстве подозревается его мать, которая также найдена мертвой, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СКР в пятницу.

Тело шестилетнего мальчика со следами удушения было найдено накануне, 4 марта, вечером, говорится в сообщении.

В преступлении подозревается 38-летняя мать ребенка, которая, по предварительным данным, убила сына, после чего свела счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2. ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В пресс-службе сообщили об осмотре сотрудниками правоохранительных органов места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Татарстан СКР

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