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Росприроднадзор поддержал предложение WWF по контролю за торговлей дикими животными

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Создание открытой базы данных о торговле дикими животными позволит отслеживать их оборот и сделает это сферу более прозрачной, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы полностью поддерживаем такое предложение и считаем, что открытая информация позволит нам всем прозрачно и четко отслеживать оборот указанного вида животных", - сообщила Радионова в сторис на своей странице в инстаграме в пятницу.

Ранее представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России обратились к Радионовой с просьбой создать доступный онлайн-ресурс, где будет указан статус редких животных и размещены данные о том, законна ли их добыча или оборот. Экологи также предложили указывать данные о последствиях продажи и приобретения редких животных без официальных разрешений.

Кроме того, в фонде отметили необходимость создания общедоступной базы данных об обороте, содержании и разведении диких животных, которая в настоящее время отсутствует.

Росприроднадзор

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