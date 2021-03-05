Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

Полиция в Красноярске применила силу при задержании "антимасочников"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали двоих посетителей торгового центра в Красноярске, которые отказывались надеть маски и пытались скрыться, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Граждане не реагировали на на неоднократные требования надеть маски и назвать свои данные граждане, они также попытались скрыться, сообщили в ведомстве.

В соответствии с законом "О полиции" сотрудники МВД применили к одному из мужчин физическую силу. Обоих нарушителей доставили в полицию, где на них составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), заявили в региональном главке МВД.

Ранее в соцсетях очевидцы выложили видео задержания нарушителей масочного режима в красноярском торговом центре "Квант". На кадрах видно, как сотрудники полиции положили на пол мужчину, находящегося без маски в одной из торговых галерей центра, и надевают на него наручники.

При этом свидетели инцидента просят полицию отпустить нарушителей.

Обязательное ношение масок в общественных местах, офисах, торговых центрах, заведениях общепита, на спортивных и культурных объектах ввели в Красноярском крае в середине мая прошлого года.

МВД Красноярск Коронавирус

Новости

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Приехавшего в родной город "скопинского маньяка" забрала полиция

Благотворительные фонды пожаловались Путину на требования Минюста

В России за сутки зарегистрированы еще 11 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы еще 11 тысяч случаев COVID-19

Эксперты сообщили о взломе форума элитных русскоязычных хакеров

Эксперты сообщили о взломе форума элитных русскоязычных хакеров

"Университет Кудрина" начнет прием студентов уже в этом году

"Университет Кудрина" начнет прием студентов уже в этом году

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Глава Росприроднадзора предложила создать экорейтинг предприятий

РФ нарастит добычу нефти в апреле в качестве исключения

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');