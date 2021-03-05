Полиция в Красноярске применила силу при задержании "антимасочников"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали двоих посетителей торгового центра в Красноярске, которые отказывались надеть маски и пытались скрыться, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по краю.

Граждане не реагировали на на неоднократные требования надеть маски и назвать свои данные граждане, они также попытались скрыться, сообщили в ведомстве.

В соответствии с законом "О полиции" сотрудники МВД применили к одному из мужчин физическую силу. Обоих нарушителей доставили в полицию, где на них составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), заявили в региональном главке МВД.

Ранее в соцсетях очевидцы выложили видео задержания нарушителей масочного режима в красноярском торговом центре "Квант". На кадрах видно, как сотрудники полиции положили на пол мужчину, находящегося без маски в одной из торговых галерей центра, и надевают на него наручники.

При этом свидетели инцидента просят полицию отпустить нарушителей.

Обязательное ношение масок в общественных местах, офисах, торговых центрах, заведениях общепита, на спортивных и культурных объектах ввели в Красноярском крае в середине мая прошлого года.