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В Иркутске трамвай без тормозов столкнулся с девятью машинами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Иркутске рядом с железнодорожным вокзалом трамвай с отказавшими тормозами утром в пятницу столкнулся с девятью машинами. Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По предварительным данным, нетяжелые травмы получили водитель одного автомобиля и пассажир другого.

Видео инцидента опубликовано на сайте управления.

Вагоновожатый трамвая заметил, что тормоза неисправны. Он высадил пассажиров и поехал в депо на ремонт. По пути тормоза совсем отказали. В районе улицы Звездинская трамвай повредил две легковые автомобили, а потом на спуске столкнулся еще с семью, сообщили в МВД.

В связи с ДТП проведут проверку. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил проверить весь подвижной состав МУП "Горэлектротранс".

Иркутск МВД Горэлектротранс Руслан Болотов

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