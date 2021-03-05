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Рецидивист получил пожизненный срок за убийство школьницы под Тулой

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Тульский областной суд признал 38-летнего ранее судимого жителя Киреевского района Александра Брежнева виновным в тяжких преступлениях, в том числе в убийстве школьницы, преступник получил пожизненный срок, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель областного прокурора Ирина Бацейкина.

17 июня 2020 года обвиняемый на следующий день после выхода из колонии в поселке Бородинский Киреевского района напился и изнасиловал знакомую, рассказала Бацейкина. "Сам мужчина был заражен ВИЧ", - добавила она.

Вечером 25 июня рецидивист похитил 13-летнюю девочку у районного дома культуры. Отведя ребенка в лес, он жестоко избил школьницу, а затем надругался над ней. Чтобы скрыть преступление, насильник убил девочку.

Ему было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Изнасилование", "Заражение ВИЧ-инфекцией", "Насильственные действия сексуального характера", "Похищение человека", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Убийство малолетнего".

Судом он приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

По данным СКР, в ходе следствия проведено 18 сложных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. Там уточнили, что женщина из-за угроз в правоохранительные органы не обращалась.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Тульская область Ирина Бацейкина

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