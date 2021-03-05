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В убийстве инспектора охотнадзора на Кубани заподозрили рецидивиста

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Установлен и задержан подозреваемый в убийстве государственного инспектора охотнадзора в одном из районов Краснодарского края, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по краю.

Им оказался 54-летний житель Гулькевичского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

Тело госинспектора Минприроды Краснодарского края нашли 3 марта на окраине поселка Подлесный. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, подозреваемого, который охотился в лесу, остановил инспектор и потребовал положить оружие на землю. В ответ преступник выстрелил в инспектора два раза. Забрав ружье погибшего, злоумышленник скрылся.

Как сообщалось, инспектор долгое время не выходил на связь. Его начали искать сослуживцы и обнаружили уже мертвым.

СКР Краснодарский край

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