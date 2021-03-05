ПФР после скандала отказался взыскивать переплаты с пенсионеров Кубани

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краснодарское краевое управление Пенсионного фонда России отзовет из суда иски о взыскании с пенсионеров Успенского района переплат при выплате пенсий, сообщила "Интерфаксу" депутат Госдумы Наталья Костенко.

"Все пенсионеры будут освобождены от взыскания излишне выплаченных сумм. Уже предъявленные ПФР судебные иски будут отозваны. На сегодняшний день проблема переплат возникла в отношении около 30 человек, получавших социальные выплаты по уходу за иждивенцем", - уточнила она.

По ее словам, это решение было принято 4 марта, когда она встречалась с руководителем краевого управления Татьяной Ткаченко.

Депутат добавила, что Думе и ПФР нужно будет сделать все, чтобы не допустить подобных судов в будущем. Она напомнила, что первое чтение прошел законопроект о беззаявительном назначении пенсий и ряда других социальных выплат.

В ПФР разослал почти трем десяткам пенсионеров Успенского района требования вернуть неправильно начисленные прибавки к пенсии на десятки, а порой и сотни тысяч рублей. Это произошло после ликвидации подразделения фонда в Успенском районе.

11 марта суд в Армавире должен рассмотреть иск фонда к 90-летнему Николаю Гетмановскому, который по мнению ПФР, за три года незаконно получил 25 000 рублей. Он с 2006 года получал выплаты на жену. Она умерла в 2017 году, а выплаты по 1500 рублей в месяц ему продолжали перечислять, хотя он проинформировал ПФР о смерти жены и получил от него деньги на похороны.

В тот же день суд должен рассмотреть иск к 87-летнему Василию Кравцову на 55 000 рублей.

По фактам нарушения прав пожилых людей краевое управление СКР начало проверку. По закону лица, виновные в перерасходе денег на выплату пенсий, действительно, должны возместить эти суммы. Однако также указывается, что "не подлежат возврату излишне выплаченные пенсии, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки".